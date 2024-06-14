https://ria.ru/20240614/pervyshov-1953046868.html
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову - РИА Новости, 14.06.2024
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:47
2024-06-14T23:47
2024-06-14T23:47
политика
краснодар
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краснодарский край
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову. "Президент же сказал, что я подумаю. Он подумает и мы сообщим", - сказал он журналистам на вопрос, будет ли ему предложен пост мэра Сочи или губернатора Краснодарского края.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодар, сочи, краснодарский край, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Краснодар, Сочи, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову
Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен Первышову