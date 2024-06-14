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Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову - РИА Новости, 14.06.2024
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23:47 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/pervyshov-1953046868.html
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову - РИА Новости, 14.06.2024
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:47
2024-06-14T23:47
политика
краснодар
сочи
краснодарский край
дмитрий песков
госдума рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову. "Президент же сказал, что я подумаю. Он подумает и мы сообщим", - сказал он журналистам на вопрос, будет ли ему предложен пост мэра Сочи или губернатора Краснодарского края.
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политика, краснодар, сочи, краснодарский край, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Краснодар, Сочи, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову

Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен Первышову

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараБывший мэр Краснодара Евгений Первышов
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.
"Президент же сказал, что я подумаю. Он подумает и мы сообщим", - сказал он журналистам на вопрос, будет ли ему предложен пост мэра Сочи или губернатора Краснодарского края.
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ПолитикаКраснодарСочиКраснодарский крайДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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