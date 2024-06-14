https://ria.ru/20240614/pervyshov-1953046868.html

Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову

Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову - РИА Новости, 14.06.2024

Песков пообещал сообщить, какой пост будет предложен Первышову

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:47

2024-06-14T23:47

2024-06-14T23:47

политика

краснодар

сочи

краснодарский край

дмитрий песков

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, какой пост будет предложен участнику программы "Время Героев", экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову. "Президент же сказал, что я подумаю. Он подумает и мы сообщим", - сказал он журналистам на вопрос, будет ли ему предложен пост мэра Сочи или губернатора Краснодарского края.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

краснодар

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, краснодар, сочи, краснодарский край, дмитрий песков, госдума рф