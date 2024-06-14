https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
НАТО в рамках миссии на Украине хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:09
2024-06-14T09:09
2024-06-14T11:32
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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. НАТО в рамках миссии на Украине хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."НАТО хочет создать так называемую "миссию НАТО на Украине". Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО - в Польше, Словакии и Румынии", - сказал Орбан.Политик подчеркнул, что Венгрия не готова участвовать в этой акции, поскольку страна, поставляющая оружие, становится законной целью для противника, а он "не хочет подвергать риску мирную жизнь Венгрии и венгерского населения, делая военной целью хоть один квадратный сантиметр венгеркой территории".Орбан также отметил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании миссии НАТО на Украине, поставках оружия, обучении украинских военных, не предоставит свою территорию для подготовки военных акций и не примет участия в миссии альянса за пределами его территории."Это сложный вопрос, потому что если можно Венгрии, то можно и другим. НАТО трудно принять такое поведение, чтобы Венгрия не стала прецедентом, это я понимаю. Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов... Переговоры были долгими и трудными, и в конце мы договорились и получили все, что хотим. Взамен я обещал, что мы не будем препятствовать на будущем саммите НАТО создать такую миссию тем, кто этого хочет", - добавил он.Ранее руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в этой инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952772648.html
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в мире, польша, румыния, словакия, нато
В мире, Польша, Румыния, Словакия, НАТО
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
Орбан: НАТО хочет создать три базы для координации поставок оружия Украине
БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости.
НАТО в рамках миссии на Украине хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
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"НАТО хочет создать так называемую "миссию НАТО на Украине". Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО - в Польше, Словакии и Румынии", - сказал Орбан.
Политик подчеркнул, что Венгрия не готова участвовать в этой акции, поскольку страна, поставляющая оружие, становится законной целью для противника, а он "не хочет подвергать риску мирную жизнь Венгрии и венгерского населения, делая военной целью хоть один квадратный сантиметр венгеркой территории".
Орбан также отметил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании миссии НАТО на Украине, поставках оружия, обучении украинских военных, не предоставит свою территорию для подготовки военных акций и не примет участия в миссии альянса за пределами его территории.
"Это сложный вопрос, потому что если можно Венгрии, то можно и другим. НАТО трудно принять такое поведение, чтобы Венгрия не стала прецедентом, это я понимаю. Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов... Переговоры были долгими и трудными, и в конце мы договорились и получили все, что хотим. Взамен я обещал, что мы не будем препятствовать на будущем саммите НАТО создать такую миссию тем, кто этого хочет", - добавил он.
Ранее руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в этой инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.