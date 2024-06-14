https://ria.ru/20240614/opros-1952823786.html

Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента

Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента - РИА Новости, 14.06.2024

Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента

Более 65% избирателей США обеспокоены возможностью влияния мошенничества на исход президентских выборов в ноябре, следует из данных опроса организации Rasmussen РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:44

сша

в мире

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 65% избирателей США обеспокоены возможностью влияния мошенничества на исход президентских выборов в ноябре, следует из данных опроса организации Rasmussen Reports. "Две трети избирателей обеспокоены тем, что мошенничество может повлиять на выборы в этом году, и многие из них до сих пор не доверяют электронным машинам для голосования", - говорится на сайте организации. По данным организации, 66% респондентов ответили, что опасаются влияния подтасовки голосов, среди них - 40% "крайне обеспокоены". При этом 31% ответили, что не переживают по этому поводу, 14% из них "совсем не обеспокоены" потенциальной угрозой. Опрос проводился по телефону 5, 6 и 9 июня среди 1051 потенциального избирателя в США. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240614/fom-1952795559.html

https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джо байден, дональд трамп