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Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента
Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента - РИА Новости, 14.06.2024
Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента
Более 65% избирателей США обеспокоены возможностью влияния мошенничества на исход президентских выборов в ноябре, следует из данных опроса организации Rasmussen РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:44
2024-06-14T11:44
2024-06-14T11:44
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 65% избирателей США обеспокоены возможностью влияния мошенничества на исход президентских выборов в ноябре, следует из данных опроса организации Rasmussen Reports. "Две трети избирателей обеспокоены тем, что мошенничество может повлиять на выборы в этом году, и многие из них до сих пор не доверяют электронным машинам для голосования", - говорится на сайте организации. По данным организации, 66% респондентов ответили, что опасаются влияния подтасовки голосов, среди них - 40% "крайне обеспокоены". При этом 31% ответили, что не переживают по этому поводу, 14% из них "совсем не обеспокоены" потенциальной угрозой. Опрос проводился по телефону 5, 6 и 9 июня среди 1051 потенциального избирателя в США. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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сша, в мире, джо байден, дональд трамп
США, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
Больше половины американцев боятся мошенничества на выборах президента
Опрос: две трети американцев боятся, что мошенничество повлияет на исход выборов