https://ria.ru/20240614/ochakov-1952925437.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.06.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:29

2024-06-14T15:29

2024-06-14T15:29

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза "Очаков", гостиница "Фотон" и военный порт", - сказал собеседник агентства. Как написали Лебедеву местные жители, кроме трёх "прилётов" из РСЗО, которые были слышны в городе, "буквально через 15 минут" были ещё несколько. По их словам, "турбаза долго горела". По данным подполья, на турбазе "Очаков" располагались около 500 военнослужащих Украины, в гостинице "Фотон" - военные подводники, которых тренировали британские инструкторы. "Военный порт – название говорит само за себя. В прошлый раз накрыли военный катер и зацепило складское помещение. По описаниям наших людей, взрыв был чувствительный, ощутили в паре километров, несмотря на то, что порт находится внизу, у берега", - добавил подпольщик. Лебедев объяснил, что на побережье Очакова местным жителям проход строго запрещен.

https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф