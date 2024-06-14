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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ochakov-1952925437.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:29
2024-06-14T15:29
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
украина
сергей лебедев
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза "Очаков", гостиница "Фотон" и военный порт", - сказал собеседник агентства. Как написали Лебедеву местные жители, кроме трёх "прилётов" из РСЗО, которые были слышны в городе, "буквально через 15 минут" были ещё несколько. По их словам, "турбаза долго горела". По данным подполья, на турбазе "Очаков" располагались около 500 военнослужащих Украины, в гостинице "Фотон" - военные подводники, которых тренировали британские инструкторы. "Военный порт – название говорит само за себя. В прошлый раз накрыли военный катер и зацепило складское помещение. По описаниям наших людей, взрыв был чувствительный, ощутили в паре километров, несмотря на то, что порт находится внизу, у берега", - добавил подпольщик. Лебедев объяснил, что на побережье Очакова местным жителям проход строго запрещен.
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
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россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье в Очакове

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО по расположению украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Около семи утра 14 июня по военным объектам в городе Очакове прилетело знатно. Под удар попала турбаза "Очаков", гостиница "Фотон" и военный порт", - сказал собеседник агентства.
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Как написали Лебедеву местные жители, кроме трёх "прилётов" из РСЗО, которые были слышны в городе, "буквально через 15 минут" были ещё несколько. По их словам, "турбаза долго горела".
По данным подполья, на турбазе "Очаков" располагались около 500 военнослужащих Украины, в гостинице "Фотон" - военные подводники, которых тренировали британские инструкторы.
"Военный порт – название говорит само за себя. В прошлый раз накрыли военный катер и зацепило складское помещение. По описаниям наших людей, взрыв был чувствительный, ощутили в паре километров, несмотря на то, что порт находится внизу, у берега", - добавил подпольщик. Лебедев объяснил, что на побережье Очакова местным жителям проход строго запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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