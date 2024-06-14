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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.06.2024
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17:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/obstrel-1952972043.html
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.06.2024
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:38
2024-06-14T17:38
в мире
горловка
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 16.30 по 17.15 выпустили семь снарядов того же калибра по Горловке, два из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
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в мире, горловка, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 16.30 по 17.15 выпустили семь снарядов того же калибра по Горловке, два из них - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреГорловкаПетровский районДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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