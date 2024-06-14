https://ria.ru/20240614/obschestvennoe-1953042719.html

СМИ: в Сумской области расширили зону эвакуации на границе с Россией

СМИ: в Сумской области расширили зону эвакуации на границе с Россией - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: в Сумской области расширили зону эвакуации на границе с Россией

Власти Украины проводят обязательную эвакуацию населения из еще восьми населенных пунктов в Сумской области, расположенных в 10-километровой зоне от границы с... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:06

2024-06-14T23:06

2024-06-14T23:06

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Украины проводят обязательную эвакуацию населения из еще восьми населенных пунктов в Сумской области, расположенных в 10-километровой зоне от границы с Россией, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Еще из восьми населенных пунктов 10-километровой зоны в Сумской области проводят обязательную эвакуацию населения", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как сообщили телеканалу в ответ на запрос в Сумской областной военной администрации, обязательная эвакуация проводится из восьми населенных пунктов Белопольской общины, где остаются более 200 человек. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html

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в мире, сумская область, украина, россия