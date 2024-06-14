Рейтинг@Mail.ru
ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 14.06.2024 (обновлено: 09:49 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/oak-1952767800.html
ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого
ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого - РИА Новости, 14.06.2024
ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого
Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:38
2024-06-14T09:49
происшествия
окб сухого
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952785540_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_d08ace74bdffb5fd64d57448411579da.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном режиме. "За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки", - говорится в сообщении ОАК. В корпорации также подчеркнули, что ОКБ Сухого "было, есть и будет" настоящим, а не "бывшим", как заявили в некоторых СМИ. "Работа идет в штатном режиме, создается новая техника, нужная стране", - подчеркнули в ОАК.
https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952785540_13:0:956:707_1920x0_80_0_0_ff7a78508cbe74800f168c641948a6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, окб сухого, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Происшествия, ОКБ Сухого, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого

ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого, предприятие работает штатно

© МЧС России/TelegramПожар в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода "Знамя труда". 14 июня 2024
Пожар в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода Знамя труда. 14 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Пожар в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода "Знамя труда". 14 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном режиме.
"За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки", - говорится в сообщении ОАК.
В корпорации также подчеркнули, что ОКБ Сухого "было, есть и будет" настоящим, а не "бывшим", как заявили в некоторых СМИ. "Работа идет в штатном режиме, создается новая техника, нужная стране", - подчеркнули в ОАК.
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300
31 марта, 12:42
 
ПроисшествияОКБ СухогоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала