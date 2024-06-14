https://ria.ru/20240614/oak-1952767800.html

ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого

ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого - РИА Новости, 14.06.2024

ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого

Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:38

2024-06-14T08:38

2024-06-14T09:49

происшествия

окб сухого

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном режиме. "За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки", - говорится в сообщении ОАК. В корпорации также подчеркнули, что ОКБ Сухого "было, есть и будет" настоящим, а не "бывшим", как заявили в некоторых СМИ. "Работа идет в штатном режиме, создается новая техника, нужная стране", - подчеркнули в ОАК.

https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, окб сухого, объединенная авиастроительная корпорация (оак)