ОАК опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого
ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого, предприятие работает штатно
© МЧС России/TelegramПожар в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода "Знамя труда". 14 июня 2024
Пожар в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода "Знамя труда". 14 июня 2024
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация на официальном Telegram-канале опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого, предприятие работает в штатном режиме.
"За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки", - говорится в сообщении ОАК.
В корпорации также подчеркнули, что ОКБ Сухого "было, есть и будет" настоящим, а не "бывшим", как заявили в некоторых СМИ. "Работа идет в штатном режиме, создается новая техника, нужная стране", - подчеркнули в ОАК.
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