Зеленского предупредили о ловушке в договоре со США
NYT: США могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с Киевом
© AP Photo / Alex BrandonДжо Байден и Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Джо Байден и Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подписанный Украиной и США договор о гарантиях безопасности содержит пункт, позволяющий Вашингтону расторгнуть его, пишет американская газета The New York Times.
"Проблемой для Зеленского является то, что нынешний саммит "семерки" может стать последним для Байдена. А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через 6 месяцев", — говорится в статье.
В материале уточняется, что именно этой лазейкой воспользовался бывший президент Дональд Трамп в ядерном соглашении с Ираном, от которого он отказался в 2018 году. Трамп не скрывает своего отрицательного отношения к поддержке Украины и настаивает на том, что в случае своего переизбрания может положить конец конфликту за 24 часа, напоминает издание. По мнению журналистов, в таком случае Трамп может согласиться на условие Путина оставить за Россией территории ее новых регионов.
США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.