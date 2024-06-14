https://ria.ru/20240614/nyt-1953037448.html

Зеленского предупредили о ловушке в договоре со США

Зеленского предупредили о ловушке в договоре со США - РИА Новости, 14.06.2024

Зеленского предупредили о ловушке в договоре со США

Подписанный Украиной и США договор о гарантиях безопасности содержит пункт, позволяющий Вашингтону расторгнуть его, пишет американская газета The New York... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:29

2024-06-14T22:29

2024-06-14T22:37

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подписанный Украиной и США договор о гарантиях безопасности содержит пункт, позволяющий Вашингтону расторгнуть его, пишет американская газета The New York Times."Проблемой для Зеленского является то, что нынешний саммит "семерки" может стать последним для Байдена. А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через 6 месяцев", — говорится в статье.В материале уточняется, что именно этой лазейкой воспользовался бывший президент Дональд Трамп в ядерном соглашении с Ираном, от которого он отказался в 2018 году. Трамп не скрывает своего отрицательного отношения к поддержке Украины и настаивает на том, что в случае своего переизбрания может положить конец конфликту за 24 часа, напоминает издание. По мнению журналистов, в таком случае Трамп может согласиться на условие Путина оставить за Россией территории ее новых регионов.США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.

https://ria.ru/20240614/zatyagivanie-1953029860.html

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