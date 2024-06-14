https://ria.ru/20240614/npr-1952888317.html

В США начали расследование инцидента с Boeing, совершившим голландский шаг

В США начали расследование инцидента с Boeing, совершившим голландский шаг - РИА Новости, 14.06.2024

В США начали расследование инцидента с Boeing, совершившим голландский шаг

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента с самолетом Boeing 737 Max 8, который совершил "голландский шаг", сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:08

2024-06-14T14:08

2024-06-14T14:37

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента с самолетом Boeing 737 Max 8, который совершил "голландский шаг", сообщает американская радиостанция NPR со ссылкой на управление. По данным NPR, 25 мая чуть менее чем через час после вылета из аэропорта американского Феникса (штата Аризона) во время полета на высоте 9,7 тысяч метров самолет начал совершать неконтролируемые боковые колебания, известные как "голландский шаг". Как отмечается, пилоты воздушного судна смогли восстановить управление и самолет безопасно приземлился в аэропорту Окленда (штат Калифорния). "Мы примем соответствующие меры на основании полученных результатов", - приводит радиостанция выдержку из заявления Федерального управления гражданской авиации США (FAA). По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, находившиеся на борту 175 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали. Согласно отчету на сайте FAA, после посадки было обнаружено повреждение резервного блока управления питанием. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html

https://ria.ru/20240418/boeing-1940735828.html

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в мире, сша, аризона, окленд, анджей дуда, faa, southwest airlines, boeing 737, boeing 737-800