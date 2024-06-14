https://ria.ru/20240614/nota-1953028844.html

Финляндия направит России ноту о подозрении в нарушении воздушных границ

Финляндия направит России ноту о подозрении в нарушении воздушных границ - РИА Новости, 14.06.2024

Финляндия направит России ноту о подозрении в нарушении воздушных границ

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российской стороне будет направлена нота относительно подозрений в нарушении воздушного пространства... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:21

2024-06-14T21:21

2024-06-14T21:21

финляндия

россия

норвежское море

ту-95

ту-22

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российской стороне будет направлена нота относительно подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами. "Вопрос серьезный, относимся к нему твердо, нота направляется, однако драмы в этом нет", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Финская пограничная служба ранее сообщила, что подозревает четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.

https://ria.ru/20240610/prostranstvo-1952066516.html

финляндия

россия

норвежское море

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финляндия, россия, норвежское море, ту-95, ту-22