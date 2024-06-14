https://ria.ru/20240614/newsweek-1953043153.html

СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами

СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами

Археологи во время реставрации особняка первого президента США Джорджа Вашингтона обнаружили в подвале бутылки, наполненные фруктами и ягодами, и датируемые... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:09

2024-06-14T23:09

2024-06-14T23:09

наука

сша

виргиния

джордж вашингтон

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Археологи во время реставрации особняка первого президента США Джорджа Вашингтона обнаружили в подвале бутылки, наполненные фруктами и ягодами, и датируемые XVIII веком, сообщает издание Newsweek со ссылкой на организацию, управляющую историческим памятником. "В процессе реставрации… особняка в историческом поместье, находящемся в Виргинии… исследователи обнаружили 35 стеклянных бутылок XVIII века в погребе", - пишет издание. Согласно материалу, 29 из 35 бутылок остались в нетронутом состоянии и содержат идеально сохранившиеся фрукты и ягоды, возраст которых оценивается примерно в 250 лет. Издание отмечает, что ранее исследователями в этом же подвале ранее были найдены две запечатанные бутылки с жидкостью и вишнями. Содержимое всех обнаруженных бутылок было извлечено и заморожено для дальнейшего анализа.

https://ria.ru/20231127/artefakty-1912008460.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, виргиния, джордж вашингтон