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СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами - РИА Новости, 14.06.2024
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Наука
 
23:09 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/newsweek-1953043153.html
СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами
СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами
Археологи во время реставрации особняка первого президента США Джорджа Вашингтона обнаружили в подвале бутылки, наполненные фруктами и ягодами, и датируемые... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:09
2024-06-14T23:09
наука
сша
виргиния
джордж вашингтон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Археологи во время реставрации особняка первого президента США Джорджа Вашингтона обнаружили в подвале бутылки, наполненные фруктами и ягодами, и датируемые XVIII веком, сообщает издание Newsweek со ссылкой на организацию, управляющую историческим памятником. "В процессе реставрации… особняка в историческом поместье, находящемся в Виргинии… исследователи обнаружили 35 стеклянных бутылок XVIII века в погребе", - пишет издание. Согласно материалу, 29 из 35 бутылок остались в нетронутом состоянии и содержат идеально сохранившиеся фрукты и ягоды, возраст которых оценивается примерно в 250 лет. Издание отмечает, что ранее исследователями в этом же подвале ранее были найдены две запечатанные бутылки с жидкостью и вишнями. Содержимое всех обнаруженных бутылок было извлечено и заморожено для дальнейшего анализа.
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сша, виргиния, джордж вашингтон
Наука, США, Виргиния, Джордж Вашингтон
СМИ: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами

Newsweek: в особняке Джорджа Вашингтона нашли двухвековые сосуды с фруктами

© iStock.com / EvgeniyShkolenkoАрхеологи работают на раскопе
Археологи работают на раскопе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / EvgeniyShkolenko
Археологи работают на раскопе . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Археологи во время реставрации особняка первого президента США Джорджа Вашингтона обнаружили в подвале бутылки, наполненные фруктами и ягодами, и датируемые XVIII веком, сообщает издание Newsweek со ссылкой на организацию, управляющую историческим памятником.
«
"В процессе реставрации… особняка в историческом поместье, находящемся в Виргинии… исследователи обнаружили 35 стеклянных бутылок XVIII века в погребе", - пишет издание.
Согласно материалу, 29 из 35 бутылок остались в нетронутом состоянии и содержат идеально сохранившиеся фрукты и ягоды, возраст которых оценивается примерно в 250 лет.
Издание отмечает, что ранее исследователями в этом же подвале ранее были найдены две запечатанные бутылки с жидкостью и вишнями. Содержимое всех обнаруженных бутылок было извлечено и заморожено для дальнейшего анализа.
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