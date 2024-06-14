https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953045505.html

Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя

Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024

Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя

Военкоматы Украины открыли охоту на мужчин, будь они хоть здоровые, хоть больные – медкомиссия всех признает годными и отправляет на фронт, их истребляют,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:38

2024-06-14T23:38

2024-06-14T23:38

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ООН, 14 июн – РИА Новости. Военкоматы Украины открыли охоту на мужчин, будь они хоть здоровые, хоть больные – медкомиссия всех признает годными и отправляет на фронт, их истребляют, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Киевский режим не только совершает преступления в отношении российских граждан, но и уничтожает свое собственное население. В условиях серьезных неудач и потерь на поле боя ВСУ пытаются буквально затыкать дыры насильственно мобилизованными мужчинами. Уверенные в своей безнаказанности представители военкоматов открыли на них охоту, вытаскивают их из автомобилей и общественного транспорта. Здоровые, больные – все оказываются признанными медкомиссиями пригодными для отправки на фронт", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Он отметил, что украинских мужчин "планомерно истребляют".

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044805.html

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