https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953045505.html
Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя
Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя
Военкоматы Украины открыли охоту на мужчин, будь они хоть здоровые, хоть больные – медкомиссия всех признает годными и отправляет на фронт, их истребляют,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:38
2024-06-14T23:38
2024-06-14T23:38
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ООН, 14 июн – РИА Новости. Военкоматы Украины открыли охоту на мужчин, будь они хоть здоровые, хоть больные – медкомиссия всех признает годными и отправляет на фронт, их истребляют, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Киевский режим не только совершает преступления в отношении российских граждан, но и уничтожает свое собственное население. В условиях серьезных неудач и потерь на поле боя ВСУ пытаются буквально затыкать дыры насильственно мобилизованными мужчинами. Уверенные в своей безнаказанности представители военкоматов открыли на них охоту, вытаскивают их из автомобилей и общественного транспорта. Здоровые, больные – все оказываются признанными медкомиссиями пригодными для отправки на фронт", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Он отметил, что украинских мужчин "планомерно истребляют".
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Военкоматы Украины открыли охоту на своих мужчин, заявил Небензя
Небензя: военкоматы Украины открыли охоту на мужчин, будь они здоровые и больные