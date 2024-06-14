Киев демонстративно отвергает планы по разрешению конфликта, заявил Небензя
Небензя: Киев демонстративно отвергает мирные усилия по разрешению конфликта
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
ООН, 14 июн – РИА Новости. Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"Идеи, которые могли бы послужить началом переговорного процесса, выдвигали в свое время и африканские страны, и Лига Арабских государств, и Бразилия. Глубокое понимание коренных причин кризиса неизменно показывает Китай. К сожалению, Киев и его "спонсоры" демонстративно игнорируют все эти мирные усилия и безапелляционно отказываются от их обсуждения, надеясь, что наконец-то им подвернулся исторический шанс победить Россию", - сказал Небензя.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.