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Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России - РИА Новости, 14.06.2024
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03:05 14.06.2024 (обновлено: 03:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952752892.html
Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России
Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России - РИА Новости, 14.06.2024
Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России
Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:05
2024-06-14T03:48
россия
киев
украина
василий небензя
йенс столтенберг
сергей лавров
оон
нато
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ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя. В пятницу по запросу России в СБ ООН состоится заседание по теме поставок западных вооружений Киеву. &quot;Созвали по ней (по теме поставок западных вооружений Киеву — Прим. Ред.) отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений&quot;, — сказал Небензя.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html
https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html
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россия, киев, украина, василий небензя, йенс столтенберг, сергей лавров, оон, нато, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России

Небензя: Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя.
В пятницу по запросу России в СБ ООН состоится заседание по теме поставок западных вооружений Киеву.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз
31 декабря 2023, 00:15
«

"Созвали по ней (по теме поставок западных вооружений Киеву — Прим. Ред.) отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений", — сказал Небензя.

В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден
Вчера, 22:23
В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России
6 июня, 00:48
 
РоссияКиевУкраинаВасилий НебензяЙенс СтолтенбергСергей ЛавровООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
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