https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952752892.html

Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России

Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России - РИА Новости, 14.06.2024

Москва укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России

Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:05

2024-06-14T03:05

2024-06-14T03:48

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ООН, 14 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя. В пятницу по запросу России в СБ ООН состоится заседание по теме поставок западных вооружений Киеву. "Созвали по ней (по теме поставок западных вооружений Киеву — Прим. Ред.) отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений", — сказал Небензя.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html

https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

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россия, киев, украина, василий небензя, йенс столтенберг, сергей лавров, оон, нато, вооруженные силы украины