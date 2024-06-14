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Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
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15:42 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nato-1952931667.html
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:42
2024-06-14T15:42
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. "В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке, добавил он. Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что местом размещения штаба выбран финский город Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html
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в мире, финляндия, нато
В мире, Финляндия, НАТО
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО

Минобороны Финляндии подтвердило строительство штаба НАТО в стране

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО.
"В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке, добавил он.
Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что местом размещения штаба выбран финский город Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия
10 июня, 06:13
 
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