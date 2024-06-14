https://ria.ru/20240614/nato-1952931667.html
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО - РИА Новости, 14.06.2024
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:42
2024-06-14T15:42
2024-06-14T15:42
в мире
финляндия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. "В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке, добавил он. Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что местом размещения штаба выбран финский город Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато
Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО
Минобороны Финляндии подтвердило строительство штаба НАТО в стране