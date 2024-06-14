https://ria.ru/20240614/nato-1952931667.html

Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО

Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО - РИА Новости, 14.06.2024

Финляндия подтвердила, что в стране появится штаб НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:42

2024-06-14T15:42

2024-06-14T15:42

в мире

финляндия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО. "В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. Штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке, добавил он. Ранее министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе планируется разместить в Финляндии. СМИ сообщали, что местом размещения штаба выбран финский город Миккели, который расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией. Он будет подчиняться штабу командования Североатлантического альянса в Норфолке, США.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато