https://ria.ru/20240614/nato-1952840527.html

Путин описал суть дипломатии НАТО

Путин описал суть дипломатии НАТО - РИА Новости, 14.06.2024

Путин описал суть дипломатии НАТО

Дипломатия НАТО состоит в том, чтобы обвинить какую-либо страну и обрушить на нее всю мощь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:27

2024-06-14T12:27

2024-06-14T12:43

нато

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дипломатия НАТО состоит в том, чтобы обвинить какую-либо страну и обрушить на нее всю мощь, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.При этом он отметил, что ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список государств, попавших под удар НАТО. "Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, и так далее. И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов. По сути ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список", - добавил президент."Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что Альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности. Не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна, Россия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, россия, владимир путин