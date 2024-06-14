Путин описал суть дипломатии НАТО
Путин: дипломатия НАТО состоит в том, чтобы обвинить страну и обрушиться на нее
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дипломатия НАТО состоит в том, чтобы обвинить какую-либо страну и обрушить на нее всю мощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
При этом он отметил, что ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список государств, попавших под удар НАТО. "Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, и так далее. И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов. По сути ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список", - добавил президент.
"Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что Альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности. Не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна, Россия", - сказал Путин.