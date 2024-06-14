https://ria.ru/20240614/mp-1952807320.html

"Продолжают отступать". В Польше удивились провалу ВСУ на фронте

"Продолжают отступать". В Польше удивились провалу ВСУ на фронте - РИА Новости, 14.06.2024

"Продолжают отступать". В Польше удивились провалу ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают отступать со своих позиций, несмотря на прибывшую помощь союзников, написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:59

2024-06-14T10:59

2024-06-14T11:50

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают отступать со своих позиций, несмотря на прибывшую помощь союзников, написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский."К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте. Украинская армия продолжает отступать, а русские в рамках своей стратегии "тысячи порезов" открывают новые участки "активного фронта"", — говорится в материале.По мнению журналиста, стратегия небольших тактических ударов российских военных вынудит ослабленные украинские подразделения оставлять все новые и новые оборонительные рубежи.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240614/economist-1952784707.html

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