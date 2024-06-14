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На нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня изменят схему движения транспорта - РИА Новости, 14.06.2024
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07:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/moskva-1952764201.html
На нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня изменят схему движения транспорта
На нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня изменят схему движения транспорта - РИА Новости, 14.06.2024
На нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня изменят схему движения транспорта
Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня, сообщатся на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:51
2024-06-14T07:51
общество
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня, сообщатся на сайте мэра и правительства столицы. "На некоторых улицах Центрального, Западного и Северо-Восточного административных округов изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением городских мероприятий. С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Дурова, а 16 июня с 00:01 до 11:00 движение перекроют на улицах Щепкина и Гиляровского, Минской и Большой Татарской, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках", - говорится в сообщении. Отмечается, что нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область. Кроме того, 16 июня с 04:00 до 11:00 движение будет закрыто на улице Хачатуряна и Каргопольской улице. А на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу. С 00:01 15 июня до окончания мероприятия в местах временных ограничений нельзя будет припарковаться, добавили столичные власти, рекомендовав автомобилистам заранее планировать маршрут.
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общество, москва
Общество, Москва
На нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня изменят схему движения транспорта

На ряде улиц Москвы 15 и 16 июня временно изменят схему движения транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы 15 и 16 июня, сообщатся на сайте мэра и правительства столицы.
«
"На некоторых улицах Центрального, Западного и Северо-Восточного административных округов изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением городских мероприятий. С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Дурова, а 16 июня с 00:01 до 11:00 движение перекроют на улицах Щепкина и Гиляровского, Минской и Большой Татарской, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область. Кроме того, 16 июня с 04:00 до 11:00 движение будет закрыто на улице Хачатуряна и Каргопольской улице. А на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу.
С 00:01 15 июня до окончания мероприятия в местах временных ограничений нельзя будет припарковаться, добавили столичные власти, рекомендовав автомобилистам заранее планировать маршрут.
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