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Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.06.2024 (обновлено: 16:20 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/mo-1952946243.html
Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские войска за минувшую неделю (с 8 по 14 июня) потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:15
2024-06-14T16:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 8 по 14 июня) потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

МО: "Восток" за неделю уничтожил до 965 солдат и 2 танка ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 8 по 14 июня) потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота", - говорится в сообщении.
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