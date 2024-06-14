https://ria.ru/20240614/mo-1952946243.html

Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Украинские войска за минувшую неделю (с 8 по 14 июня) потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:15

2024-06-14T16:15

2024-06-14T16:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 8 по 14 июня) потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Нота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/svo-1952946098.html

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россия, вооруженные силы украины