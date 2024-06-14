https://ria.ru/20240614/mishel-1952783354.html
В ЕС рассказали, до каких пор российские активы останутся замороженными
В ЕС рассказали, до каких пор российские активы останутся замороженными - РИА Новости, 14.06.2024
В ЕС рассказали, до каких пор российские активы останутся замороженными
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:38
2024-06-14T09:38
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их счет. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны "Большой семерки" на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Ведущий агентства Блумберг спросил Мишеля, может ли он гарантировать на уровне Евросоюза, что эти активы останутся замороженными на срок погашения кредита. "Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - ответил он. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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цены на нефть, россия, украина, киев, шарль мишель, джорджа мелони, сергей лавров, евросоюз, евросовет, g7, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Украина, Киев, Шарль Мишель, Джорджа Мелони, Сергей Лавров, Евросоюз, Евросовет, G7, Санкции в отношении России
В ЕС рассказали, до каких пор российские активы останутся замороженными
Мишель: активы России останутся замороженными на срок погашения кредитов Украине
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы в ЕС останутся замороженными на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Киеву за их счет.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что страны "Большой семерки" на саммите достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов.
Ведущий агентства Блумберг спросил Мишеля, может ли он гарантировать на уровне Евросоюза, что эти активы останутся замороженными на срок погашения кредита.
«
"Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - ответил он.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.