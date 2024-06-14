https://ria.ru/20240614/minzdrav-1952969734.html

С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи

С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи - РИА Новости, 14.06.2024

С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи

Три психолога работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске, сообщил минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:31

2024-06-14T17:31

2024-06-14T17:31

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три психолога работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске, сообщил минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице. "Министерство здравоохранения региона привлекло трех психологов, которые сейчас работают с родственниками пострадавших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html

благовещенск

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2024

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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске