https://ria.ru/20240614/minzdrav-1952969734.html
С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи
С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи - РИА Новости, 14.06.2024
С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи
Три психолога работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске, сообщил минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
2024-06-14T17:31
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три психолога работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске, сообщил минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице. "Министерство здравоохранения региона привлекло трех психологов, которые сейчас работают с родственниками пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
С родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске работают психологи
Минздрав: психологи работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три психолога работают с родственниками пострадавших в ДТП в Благовещенске, сообщил минздрав Приамурья.
По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице.
"Министерство здравоохранения региона привлекло трех психологов, которые сейчас работают с родственниками пострадавших", - говорится в сообщении.