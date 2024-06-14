Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ
Глава Минцифры пообещал поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства.
"Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении.
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Вчера, 14:12
В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году.
Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).