https://ria.ru/20240614/mintsifry-1952746142.html

Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ

Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ - РИА Новости, 14.06.2024

Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ

Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:39

2024-06-14T00:39

2024-06-14T00:39

донецкая народная республика

горловка

сирия

максут шадаев

иван приходько

нтв (телеканал)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении. В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).

https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html

https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html

донецкая народная республика

горловка

сирия

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донецкая народная республика, горловка, сирия, максут шадаев, иван приходько, нтв (телеканал), общество