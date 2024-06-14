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Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ - РИА Новости, 14.06.2024
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00:39 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/mintsifry-1952746142.html
Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ
Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ - РИА Новости, 14.06.2024
Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ
Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:39
2024-06-14T00:39
донецкая народная республика
горловка
сирия
максут шадаев
иван приходько
нтв (телеканал)
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении. В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html
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донецкая народная республика, горловка, сирия, максут шадаев, иван приходько, нтв (телеканал), общество
Донецкая Народная Республика, Горловка, Сирия, Максут Шадаев, Иван Приходько, НТВ (телеканал), Общество
Минцифры окажет поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ

Глава Минцифры пообещал поддержку семьям попавших под удар в ДНР журналистов НТВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия"
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на Международной выставке-форуме "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минцифры окажет всю необходимую поддержку семьям попавших под удар украинских военных в ДНР журналистов НТВ, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства.
"Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов", - говорится в сообщении.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
Вчера, 14:12
В своем обращении Шадаев выразил соболезнования родным и близким Валерия Кожина, пожелал здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году.
Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Вчера, 20:12
 
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаСирияМаксут ШадаевИван ПриходькоНТВ (телеканал)Общество
 
 
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