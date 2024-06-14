https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html

МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени

МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени - РИА Новости, 14.06.2024

МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени

Одно и то же имя может быть транслитерировано в загранпаспорте по-разному, это не является основанием для изъятия документа, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:14

2024-06-14T19:14

2024-06-14T19:29

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155001/36/1550013685_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_79b8f6baeb546a0428959520aab7b299.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одно и то же имя может быть транслитерировано в загранпаспорте по-разному, это не является основанием для изъятия документа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте министерства, "при оформлении заграничных паспортов полномочными органами системы МИД России фамилия и имя владельца паспорта транслитерируются путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков". При этом, пояснили в МИД, транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, в частности, свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств. "Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта", - подчеркнула Захарова. Аналогичными правилами при оформлении заграничных паспортов руководствуются и территориальные органы МВД России, отметила она. "С учетом изложенного гражданам нет необходимости проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html

https://ria.ru/20240524/mid-1948058109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова