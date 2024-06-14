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МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени - РИА Новости, 14.06.2024
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19:14 14.06.2024 (обновлено: 19:29 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html
МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени
МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени - РИА Новости, 14.06.2024
МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени
Одно и то же имя может быть транслитерировано в загранпаспорте по-разному, это не является основанием для изъятия документа, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:14
2024-06-14T19:29
россия
мария захарова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одно и то же имя может быть транслитерировано в загранпаспорте по-разному, это не является основанием для изъятия документа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте министерства, "при оформлении заграничных паспортов полномочными органами системы МИД России фамилия и имя владельца паспорта транслитерируются путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков". При этом, пояснили в МИД, транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, в частности, свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств. "Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта", - подчеркнула Захарова. Аналогичными правилами при оформлении заграничных паспортов руководствуются и территориальные органы МВД России, отметила она. "С учетом изложенного гражданам нет необходимости проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html
https://ria.ru/20240524/mid-1948058109.html
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россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
МИД: нельзя изъять загранпаспорт из-за разницы в транслитерации имени

МИД не считает разницу в транслитерации основанием для изъятия загранпаспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одно и то же имя может быть транслитерировано в загранпаспорте по-разному, это не является основанием для изъятия документа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте министерства, "при оформлении заграничных паспортов полномочными органами системы МИД России фамилия и имя владельца паспорта транслитерируются путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков".
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При этом, пояснили в МИД, транслитерация фамилии и/или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании документов, в частности, свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных компетентными органами иностранных государств.
"Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта", - подчеркнула Захарова.
Аналогичными правилами при оформлении заграничных паспортов руководствуются и территориальные органы МВД России, отметила она.
"С учетом изложенного гражданам нет необходимости проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита", - добавила Захарова.
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