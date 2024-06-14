https://ria.ru/20240614/mi-35m-1952756919.html

Экипаж Ми-35М уничтожил украинский укрепрайон

Экипаж Ми-35М уничтожил украинский укрепрайон - РИА Новости, 14.06.2024

Экипаж Ми-35М уничтожил украинский укрепрайон

Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации уничтожил укрепрайон подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки "Север",... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:07

2024-06-14T05:07

2024-06-14T05:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ми-35м

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации уничтожил укрепрайон подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север". В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипаж осуществил противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулся на аэродром вылета. "Сегодня выполняли задачу по уничтожению укрепрайона противника. Работали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена. После выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета без происшествий", - приводит Минобороны слова штурмана вертолета Владислава. МО РФ также опубликовало видеоролик, где показаны взлет Ми-35М с аэродрома, полет и выход в район нанесения удара. Ракетный залп демонстрируется с различных ракурсов. Также видно, как после выполнения задания вертолет возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20231124/mi-35-1911649689.html

https://ria.ru/20240430/vertolet-1943099569.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м