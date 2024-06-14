https://ria.ru/20240614/meloni-1952831504.html
Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7
Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024
Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7
Премьер Италии Джорджа Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в ведении избирательной кампании на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:06
2024-06-14T12:06
2024-06-14T12:06
в мире
италия
франция
хиросима (префектура)
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эммануэль макрон
g7
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в ведении избирательной кампании на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии после того, как лидер Франции выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита. Накануне итальянские СМИ сообщили, что "Семерка" не может согласовать положение о праве на аборт в совместном заявлении. Италия как хозяйка саммита выступила против формулировки о "безопасном и законном" прерывании беременности, после чего этот пассаж пропал из черновика коммюнике. Макрон в свою очередь, как пишет издание Fatto Quotidiano, выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита. Лидер Франции напомнил, что во Франции на конституционном уровне закреплено право женщин на аборт. По его словам, в Италии не такое восприятие данного вопроса. "Франция разделяет видение равенства между мужчиной и женщиной, но это видение не является общим для всего политического спектра. Мне жаль, но я уважаю это, потому что это был суверенный выбор вашего народа", - подчеркнул Макрон. "Нет смысла вести полемику по вопросам, о которых мы уже давно договорились. И я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно вести избирательную кампанию, используя такой ценный форум, как G7. Спор о наличии или отсутствии слова "аборт" в выводах совершенно надуман", - приводит реакцию Мелони на слова президента Франции газета Fatto Quotidiano. По словам итальянского премьера, выводы встречи в Италии аналогичны заключениям прошлогоднего форума в Хиросиме, где стороны "подтвердили необходимость гарантировать" безопасный и законный" доступ к абортам. "Это установленный факт, и никто никогда не просил предпринять шаги в этом направлении. Если в заключениях не приводятся новые аргументы, то, чтобы не повторяться, они просто напоминают о том, что уже было заявлено на предыдущих саммитах", - сказала Мелони в кулуарах встречи. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240613/makron-1952724628.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, франция, хиросима (префектура), джорджа мелони, эммануэль макрон, g7, выборы в европарламент — 2024
В мире, Италия, Франция, Хиросима (префектура), Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, G7, Выборы в Европарламент — 2024
Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7
Мелони: Макрону не стоит пытаться проводить избирательную кампанию на саммите G7
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в ведении избирательной кампании на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии после того, как лидер Франции выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что "Семерка" не может согласовать положение о праве на аборт в совместном заявлении. Италия как хозяйка саммита выступила против формулировки о "безопасном и законном" прерывании беременности, после чего этот пассаж пропал из черновика коммюнике. Макрон в свою очередь, как пишет издание Fatto Quotidiano, выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита. Лидер Франции напомнил, что во Франции на конституционном уровне закреплено право женщин на аборт. По его словам, в Италии не такое восприятие данного вопроса. "Франция разделяет видение равенства между мужчиной и женщиной, но это видение не является общим для всего политического спектра. Мне жаль, но я уважаю это, потому что это был суверенный выбор вашего народа", - подчеркнул Макрон.
"Нет смысла вести полемику по вопросам, о которых мы уже давно договорились. И я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно вести избирательную кампанию, используя такой ценный форум, как G7. Спор о наличии или отсутствии слова "аборт" в выводах совершенно надуман", - приводит реакцию Мелони на слова президента Франции газета Fatto Quotidiano.
По словам итальянского премьера, выводы встречи в Италии аналогичны заключениям прошлогоднего форума в Хиросиме
, где стороны "подтвердили необходимость гарантировать" безопасный и законный" доступ к абортам.
"Это установленный факт, и никто никогда не просил предпринять шаги в этом направлении. Если в заключениях не приводятся новые аргументы, то, чтобы не повторяться, они просто напоминают о том, что уже было заявлено на предыдущих саммитах", - сказала Мелони в кулуарах встречи.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине
и на Ближнем Востоке
, Африка
, миграция и искусственный интеллект.