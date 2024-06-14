https://ria.ru/20240614/meloni-1952831504.html

Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7

Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024

Мелони упрекнула Макрона в проведении избирательной кампании на саммите G7

Премьер Италии Джорджа Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в ведении избирательной кампании на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:06

2024-06-14T12:06

2024-06-14T12:06

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эммануэль макрон

g7

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в ведении избирательной кампании на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии после того, как лидер Франции выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита. Накануне итальянские СМИ сообщили, что "Семерка" не может согласовать положение о праве на аборт в совместном заявлении. Италия как хозяйка саммита выступила против формулировки о "безопасном и законном" прерывании беременности, после чего этот пассаж пропал из черновика коммюнике. Макрон в свою очередь, как пишет издание Fatto Quotidiano, выразил сожаление, что слово "аборт" якобы не появляется в итоговом коммюнике саммита. Лидер Франции напомнил, что во Франции на конституционном уровне закреплено право женщин на аборт. По его словам, в Италии не такое восприятие данного вопроса. "Франция разделяет видение равенства между мужчиной и женщиной, но это видение не является общим для всего политического спектра. Мне жаль, но я уважаю это, потому что это был суверенный выбор вашего народа", - подчеркнул Макрон. "Нет смысла вести полемику по вопросам, о которых мы уже давно договорились. И я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно вести избирательную кампанию, используя такой ценный форум, как G7. Спор о наличии или отсутствии слова "аборт" в выводах совершенно надуман", - приводит реакцию Мелони на слова президента Франции газета Fatto Quotidiano. По словам итальянского премьера, выводы встречи в Италии аналогичны заключениям прошлогоднего форума в Хиросиме, где стороны "подтвердили необходимость гарантировать" безопасный и законный" доступ к абортам. "Это установленный факт, и никто никогда не просил предпринять шаги в этом направлении. Если в заключениях не приводятся новые аргументы, то, чтобы не повторяться, они просто напоминают о том, что уже было заявлено на предыдущих саммитах", - сказала Мелони в кулуарах встречи. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

https://ria.ru/20240613/makron-1952724628.html

https://ria.ru/20240612/opros-1952417405.html

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html

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в мире, италия, франция, хиросима (префектура), джорджа мелони, эммануэль макрон, g7, выборы в европарламент — 2024