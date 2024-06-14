https://ria.ru/20240614/medvedev-1952901881.html

Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев

Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев

Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем, при желании жителей, может войти в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:30

2024-06-14T14:30

2024-06-14T14:31

украина

россия

польша

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем, при желании жителей, может войти в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев напомнил в посте во "ВКонтакте" об идеи создания "санитарной зоны", озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов."В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", - отметил он.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952894631.html

украина

россия

польша

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украина, россия, польша, владимир путин, дмитрий медведев