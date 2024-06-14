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Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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14:30 14.06.2024 (обновлено: 14:31 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952901881.html
Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев
Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев
Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем, при желании жителей, может войти в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:30
2024-06-14T14:31
украина
россия
польша
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем, при желании жителей, может войти в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев напомнил в посте во "ВКонтакте" об идеи создания "санитарной зоны", озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов."В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", - отметил он.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952894631.html
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украина, россия, польша, владимир путин, дмитрий медведев
Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Вся Украина может по желанию жителей войти в состав России, заявил Медведев

Медведев: Украина может стать санитарной зоной, затем, при желании, войти в РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем, при желании жителей, может войти в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил в посте во "ВКонтакте" об идеи создания "санитарной зоны", озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов.
"В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", - отметил он.
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УкраинаРоссияПольшаВладимир ПутинДмитрий Медведев
 
 
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