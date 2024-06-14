https://ria.ru/20240614/medvedev-1952891027.html

Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев

Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:15

2024-06-14T14:15

2024-06-14T14:35

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

дмитрий медведев

украина

в мире

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на смерть."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины. И каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, в мире, россия