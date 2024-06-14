https://ria.ru/20240614/medvedev-1952891027.html
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:15
2024-06-14T14:15
2024-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий медведев
украина
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на смерть."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины. И каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина, В мире, Россия
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев
Медведев: Зеленский каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это права