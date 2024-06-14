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Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 14.06.2024 (обновлено: 14:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952891027.html
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:15
2024-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий медведев
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на смерть."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины. И каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина, В мире, Россия
Зеленский посылает на смерть солдат, не имея на это права, заявил Медведев

Медведев: Зеленский каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это права

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский превратил в заложников всех жителей Украины, он не имеет права посылать солдат на смерть.
"Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины. И каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевУкраинаВ миреРоссия
 
 
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