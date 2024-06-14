https://ria.ru/20240614/medvedev-1952887101.html
За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев
За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:05
2024-06-14T14:05
2024-06-14T14:29
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений."Теперь Зеленский никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, владимир зеленский, политика, в мире, украина
Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Политика, В мире, Украина
За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев
Медведев заявил, что Зеленский теперь никто и звать его никак, за ним нет власти