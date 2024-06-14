https://ria.ru/20240614/medvedev-1952887101.html

За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев

За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:05

2024-06-14T14:05

2024-06-14T14:29

дмитрий медведев

владимир зеленский

политика

в мире

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений."Теперь Зеленский никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, владимир зеленский, политика, в мире, украина