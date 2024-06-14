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Медведев назвал самый вероятный сценарий "евроинтеграции" для Молдавии
Медведев назвал самый вероятный сценарий "евроинтеграции" для Молдавии - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев назвал самый вероятный сценарий "евроинтеграции" для Молдавии
Самым вероятным сценарием "евроинтеграции" для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии, полагает зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:25
2024-06-14T00:25
2024-06-14T01:09
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самым вероятным сценарием "евроинтеграции" для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии, полагает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Наиболее вероятным сценарием "евроинтеграции" для Кишинева может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии - одного из наименее развитых государств Европы", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он напомнил, что периоды оккупации Бессарабии бухарестским режимом - с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы - сопровождались массовыми репрессиями и насильственной румынизацией населения. "Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным", - заметил зампред Совбеза. Он также заявил, что президент Молдавии Майя Санду - "гражданка ЕС и выпускница Гарварда" - ведет страну "прямиком в неоколониальное рабство".
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в мире, молдавия, румыния, россия, дмитрий медведев, майя санду, единая россия, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Дмитрий Медведев, Майя Санду, Единая Россия, Евросоюз
Медведев назвал самый вероятный сценарий "евроинтеграции" для Молдавии
Медведев допустил превращение Молдавии в северо-восточную окраину Румынии