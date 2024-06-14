https://ria.ru/20240614/medvedev-1952742869.html

Медведев отметил растущую в мире потребность в свободе от колониализма

Медведев отметил растущую в мире потребность в свободе от колониализма - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев отметил растущую в мире потребность в свободе от колониализма

Всё больше стран на планете выражают стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах суверенного... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:15

2024-06-14T00:15

2024-06-14T00:15

в мире

россия

владивосток

бразилия

дмитрий медведев

брикс

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Всё больше стран на планете выражают стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах суверенного равенства, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил, что в середине июня во Владивостоке под эгидой ЕР состоится ряд международных мероприятий, часть из которых будет приурочена к председательству России в БРИКС в текущем году. "Все они станут продолжением традиции общественно-политического сотрудничества, направленного на построение полицентричного и справедливого миропорядка путем подлинной демократизации сложившихся механизмов глобального управления", - написал Медведев. Он подчеркнул, что такая совместная работа становится жизненно необходимой, а ее логика продиктована самим ходом развития человечества. "Всё больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами. Еще один важный шаг к этой цели предстоит сделать в эти дни", - отметил Медведев. "Единая Россия" 17-18 июня проведет во Владивостоке международный межпартийный форум БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html

https://ria.ru/20240215/medvedev-1927601642.html

россия

владивосток

бразилия

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в мире, россия, владивосток, бразилия, дмитрий медведев, брикс, единая россия