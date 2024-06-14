Медведев выразил надежду на развитие кооперации в формате БРИКС - Афросоюз
Медведев: Россия надеется на выход кооперации БРИКС - Афросоюз на новый уровень
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС надеется создать совместно с партнерами предпосылки для выхода кооперации в формате БРИКС - Афросоюз на новый качественный уровень, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"В год председательства России в БРИКС особенно отрадно отметить, что наша страна полна решимости продолжить реализацию положений Йоханнесбургской декларации-II "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", принятой на саммите в ЮАР в августе 2023 г. Надеемся, что совместными с нашими партнерами усилиями будут созданы предпосылки для подъема кооперации в формате БРИКС - Афросоюз на новый качественный уровень с опорой на повышение роли БРИКС в мирном урегулировании конфликтов и обеспечении соблюдения международного права", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Перспективным, по его словам, видится и развитие взаимодействия Африканской зоны свободной торговли и ЕАЭС, а также иных подобных форматов в торгово-экономической области.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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