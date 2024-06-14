https://ria.ru/20240614/mchs-1952822716.html

На Кубани объявили штормовое предупреждение до 16 июня

На Кубани объявили штормовое предупреждение до 16 июня - РИА Новости, 14.06.2024

На Кубани объявили штормовое предупреждение до 16 июня

Синоптики прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра до 23 метров в секунду на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:41

2024-06-14T11:41

2024-06-14T11:41

краснодарский край

туапсинский район

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра до 23 метров в секунду на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение объявлено до 16 июня, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края. В течение суток 15.06 и 16.06.2024 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении. По данным МЧС, на территории Туапсинского района Кубани, а также в Геленджике и Новороссийске ожидаются подъемы уровня воды выше неблагоприятных отметок. Кроме того, синоптики прогнозируют в отдельных районах сильный ливень и очень сильный дождь, достигающих критерия опасного явления. Спасатели также сообщают об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

https://ria.ru/20240513/gumchs-1945598447.html

краснодарский край

туапсинский район

геленджик

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краснодарский край, туапсинский район, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии