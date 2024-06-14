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В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов - РИА Новости, 14.06.2024
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00:17 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/mashiny-1952743120.html
В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов
В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов - РИА Новости, 14.06.2024
В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид", вместо этого авторы предлагают перемешать... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:17
2024-06-14T00:17
общество
авто
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ярослав нилов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид", вместо этого авторы предлагают перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий, документы к законопроекту есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также, по мнению авторов, позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как уточняется в документе, информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал "Госуслуги" или смс-сообщением на "привязанный" к нему номер мобильного телефона. "Относительно вопроса сохранности транспортного средства авторы законопроекта полагают, что этот вопрос должен регулироваться в том же порядке, как он регулируется сейчас при осуществлении задержания транспортного средства", - поясняется в документе. Как считает автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР), эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, однако в России этим по-прежнему злоупотребляют. "Но когда речь идет о машинах инвалидов, нужно просто представить себе: каких сил стоит тому же инвалиду-колясочнику поехать в отделение ГАИ, на штрафстоянку, забрать авто... Поэтому, если транспортное средство инвалида кому-то действительно мешает, достаточно авто просто переместить туда, где оно не будет создавать препятствий другим участникам дорожного движения или пешеходам. Именно переместить, а не увозить на штрафстоянку. Тем более, у нас дорожные знаки зачастую противоречат разметке, есть множество искусственно созданных дорожных "ловушек", в которые попадают в том числе автомобили инвалидов. И заниматься бездумно-автоматической эвакуацией таких транспортных средств с общечеловеческой точки зрения просто аморально", - отметил Нилов.
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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, ГИБДД МВД РФ
В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов

В ГД внесут проект о запрете эвакуации машин с опознавательным знаком "Инвалид"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид", вместо этого авторы предлагают перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий, документы к законопроекту есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также, по мнению авторов, позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как уточняется в документе, информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал "Госуслуги" или смс-сообщением на "привязанный" к нему номер мобильного телефона.
"Относительно вопроса сохранности транспортного средства авторы законопроекта полагают, что этот вопрос должен регулироваться в том же порядке, как он регулируется сейчас при осуществлении задержания транспортного средства", - поясняется в документе.
Как считает автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР), эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, однако в России этим по-прежнему злоупотребляют.
"Но когда речь идет о машинах инвалидов, нужно просто представить себе: каких сил стоит тому же инвалиду-колясочнику поехать в отделение ГАИ, на штрафстоянку, забрать авто... Поэтому, если транспортное средство инвалида кому-то действительно мешает, достаточно авто просто переместить туда, где оно не будет создавать препятствий другим участникам дорожного движения или пешеходам. Именно переместить, а не увозить на штрафстоянку. Тем более, у нас дорожные знаки зачастую противоречат разметке, есть множество искусственно созданных дорожных "ловушек", в которые попадают в том числе автомобили инвалидов. И заниматься бездумно-автоматической эвакуацией таких транспортных средств с общечеловеческой точки зрения просто аморально", - отметил Нилов.
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ОбществоАвтоРоссияЯрослав НиловГосдума РФЛДПРГИБДД МВД РФ
 
 
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