https://ria.ru/20240614/mashiny-1952743120.html

В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов

В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов - РИА Новости, 14.06.2024

В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид", вместо этого авторы предлагают перемешать... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:17

2024-06-14T00:17

2024-06-14T00:17

общество

авто

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид", вместо этого авторы предлагают перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий, документы к законопроекту есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также, по мнению авторов, позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как уточняется в документе, информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал "Госуслуги" или смс-сообщением на "привязанный" к нему номер мобильного телефона. "Относительно вопроса сохранности транспортного средства авторы законопроекта полагают, что этот вопрос должен регулироваться в том же порядке, как он регулируется сейчас при осуществлении задержания транспортного средства", - поясняется в документе. Как считает автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР), эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, однако в России этим по-прежнему злоупотребляют. "Но когда речь идет о машинах инвалидов, нужно просто представить себе: каких сил стоит тому же инвалиду-колясочнику поехать в отделение ГАИ, на штрафстоянку, забрать авто... Поэтому, если транспортное средство инвалида кому-то действительно мешает, достаточно авто просто переместить туда, где оно не будет создавать препятствий другим участникам дорожного движения или пешеходам. Именно переместить, а не увозить на штрафстоянку. Тем более, у нас дорожные знаки зачастую противоречат разметке, есть множество искусственно созданных дорожных "ловушек", в которые попадают в том числе автомобили инвалидов. И заниматься бездумно-автоматической эвакуацией таких транспортных средств с общечеловеческой точки зрения просто аморально", - отметил Нилов.

https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, гибдд мвд рф