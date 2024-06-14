https://ria.ru/20240614/mariupol-1952916824.html

В Мариуполе нашли оставленные боевиками "Азова"* боеприпасы

В Мариуполе нашли оставленные боевиками "Азова"* боеприпасы - РИА Новости, 14.06.2024

В Мариуполе нашли оставленные боевиками "Азова"* боеприпасы

Росгвардия нашла в частном секторе Левобережного района Мариуполя боеприпасы, оставленные боевиками запрещенной в России террористической организации "Азов"*,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:08

2024-06-14T15:08

2024-06-14T15:08

в мире

мариуполь

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МАРИУПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Росгвардия нашла в частном секторе Левобережного района Мариуполя боеприпасы, оставленные боевиками запрещенной в России террористической организации "Азов"*, за работой спецподразделения наблюдал корреспондент РИА Новости. Как рассказал РИА Новости участвовавший в поисковых мероприятиях военнослужащий Росгвардии с позывным "Барс", боевики "Азова"*, готовили на территории частного сектора оборонительный рубеж, активно используя гражданскую инфраструктуру. "Сегодня проводили поисковые мероприятия в частном секторе Левобережного района города Мариуполя. При проведении мы обнаружили часть оставшихся боеприпасов, в том числе и поврежденные", - сказал "Барс". Саперы проверили здания, строения и объекты промзоны. Из-за того, что в этом районе ранее шли активные боевые действия, и там могут находиться взрывоопасные предметы, присутствие гражданских лиц запрещено. О полном освобождении Мариуполя Минобороны РФ заявило 20 мая 2022 года. Работы по восстановлению города и частных домой продолжаются.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240412/ukrainskiy-1939499828.html

https://ria.ru/20240405/bronemashina-1937951542.html

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в мире, мариуполь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)