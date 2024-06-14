https://ria.ru/20240614/makron-1952833381.html
"Опасно для него": СМИ отреагировали на неожиданную авантюру Макрона
"Опасно для него": СМИ отреагировали на неожиданную авантюру Макрона - РИА Новости, 14.06.2024
"Опасно для него": СМИ отреагировали на неожиданную авантюру Макрона
Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, окажет негативное влияние на него самого,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, окажет негативное влияние на него самого, пишет Financial Times."Полученные данные свидетельствуют о том, что авантюра Макрона по роспуску парламента и проведению досрочных выборов в надежде остановить рост ультраправой национальной партии "Национальное объединение" (RN) может иметь неприятные последствия", — подчеркнули в издании.Отмечается, что французский лидер принял такое решение на фоне провала его партии на выборах в Европарламент. Вместо того, чтобы препятствовать росту популярности "Национального объединения", он может навредить результатам собственной партии, говорится в материале.На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240614/orban-1952787563.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
"Опасно для него": СМИ отреагировали на неожиданную авантюру Макрона
FT: план Макрона распустить парламент нанесет сокрушительный удар по нему самому