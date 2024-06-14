https://ria.ru/20240614/lukashenko-1952882321.html
Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции
Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции - РИА Новости, 14.06.2024
Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции и отметил, что больше не будет никого уговаривать и просить. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:53
2024-06-14T13:53
2024-06-14T14:04
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции и отметил, что больше не будет никого уговаривать и просить. "Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить - ну просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь проверяешь и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь на совещании с правительством. По словам президента, он всегда найдет общий язык со своим народом, "какая бы электоральная кампания ни была". "Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер. Президент Белоруссии отметил, что слышит от руководства правительства, что где-то кого-то "пережали". В связи с этим он привел ряд фактов о коррупции в рядах высокопоставленных должностных лиц, о чем ему регулярно докладывают правоохранительные органы. Один из недавних фигурантов - первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб, в отношении которого Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. "В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 миллиона долларов" - сказал Лукашенко. Он также напомнил, что в 2024 году правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел по факту коррупции, одно из них — в отношении первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентина Зайчука, сейчас ведется следствие по факту получения взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Также в январе 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка за благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Белоруссии. Лукашенко упомянул и дело бывшего помощника президента Белоруссии — инспектора по Витебской области, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло и дело в отношении первого заместителя управляющего делами президента Дмитрия Рыбко, которого белорусский лидер охарактеризовал как "взяточник — клейма ставить негде". По словам президента Белоруссии, он привел только громкие случаи взяточничества этого года. Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании топ-менеджера Белорусской железной дороги, который систематически брал деньги за лоббирование интересов коммерческих структур, занимающихся грузоперевозками. При обыске у него дома нашли более 3 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951924527.html
https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html
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в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, белорусская железная дорога
В мире, Белоруссия, Витебская область, Александр Лукашенко, Белорусская железная дорога
Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции
Лукашенко: больше никого уговаривать и просить не брать взятки не буду
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости коррупции и отметил, что больше не будет никого уговаривать и просить.
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"Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить - ну просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь проверяешь и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь
на совещании с правительством.
По словам президента, он всегда найдет общий язык со своим народом, "какая бы электоральная кампания ни была". "Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии отметил, что слышит от руководства правительства, что где-то кого-то "пережали". В связи с этим он привел ряд фактов о коррупции в рядах высокопоставленных должностных лиц, о чем ему регулярно докладывают правоохранительные органы. Один из недавних фигурантов - первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб, в отношении которого Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. "В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 миллиона долларов" - сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что в 2024 году правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел по факту коррупции, одно из них — в отношении первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентина Зайчука, сейчас ведется следствие по факту получения взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Также в январе 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка за благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Белоруссии.
Лукашенко упомянул и дело бывшего помощника президента Белоруссии — инспектора по Витебской области, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло и дело в отношении первого заместителя управляющего делами президента Дмитрия Рыбко, которого белорусский лидер охарактеризовал как "взяточник — клейма ставить негде". По словам президента Белоруссии, он привел только громкие случаи взяточничества этого года.
Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании топ-менеджера Белорусской железной дороги, который систематически брал деньги за лоббирование интересов коммерческих структур, занимающихся грузоперевозками. При обыске у него дома нашли более 3 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело.