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В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов - РИА Новости, 14.06.2024
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01:42 14.06.2024 (обновлено: 10:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/litva-1952749949.html
В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов
В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов - РИА Новости, 14.06.2024
В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов
Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:42
2024-06-14T10:05
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. По новым правилам запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии". Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто.Поправки инициировали жители Шяуляя, которые высказались за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор Святых Петра и Павла. Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.Случаи вандализма в отношении советских памятников в Прибалтике участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20231025/protest-1905055918.html
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в мире, россия, литва, прибалтика, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Литва, Прибалтика, Мария Захарова, Сергей Лавров
В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

В Литве приняли законопроект, разрешающий перенос захоронения советских воинов

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище Вильнюса
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище Вильнюса - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.
По новым правилам запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии".
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Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто.
Поправки инициировали жители Шяуляя, которые высказались за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор Святых Петра и Павла.
Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.
Случаи вандализма в отношении советских памятников в Прибалтике участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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