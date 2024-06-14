https://ria.ru/20240614/litva-1952749949.html

В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов - РИА Новости, 14.06.2024

В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:42

2024-06-14T01:42

2024-06-14T10:05

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. По новым правилам запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии". Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто.Поправки инициировали жители Шяуляя, которые высказались за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор Святых Петра и Павла. Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.Случаи вандализма в отношении советских памятников в Прибалтике участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20231025/protest-1905055918.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

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в мире, россия, литва, прибалтика, мария захарова, сергей лавров