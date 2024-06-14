https://ria.ru/20240614/lgoty-1952839895.html

В Тюменской области разработали программу льготного финансирования бизнеса

В Тюменской области разработали программу льготного финансирования бизнеса - РИА Новости, 14.06.2024

В Тюменской области разработали программу льготного финансирования бизнеса

Власти Тюменской области разработали программу льготного финансирования для поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал во время паводка, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:26

2024-06-14T12:26

2024-06-14T12:26

тюменская область

тюменская область

наводнения в россии — 2024

заемщики

льготы

бизнес

поддержка бизнеса

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ТЮМЕНЬ, 14 июн – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали программу льготного финансирования для поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал во время паводка, сообщает информационный центр правительства региона. "Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, в Тюменской области запущена программа льготного финансирования. 14 предпринимателей уже получили займы на общую сумму 28,3 миллиона рублей. На рассмотрении еще один проект", – говорится в сообщении. Отмечается, что льготный заем по программе "Восстановление" могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые. Максимальная сумма займа – 5 миллионов рублей. Она выдается под 1% годовых на срок до пяти лет с отсрочкой платежа на полгода. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области пояснили, что программа "Восстановление" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выдача льготных займов позволяет оперативно оказать финансовую поддержку бизнесу, пострадавшему от стихийного бедствия, и способствует скорейшему восстановлению предпринимательской активности в регионе.

https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943955867.html

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Алёна Пава

тюменская область, наводнения в россии — 2024, заемщики, льготы, бизнес, поддержка бизнеса , поддержка, финансирование