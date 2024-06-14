В Тюменской области разработали программу льготного финансирования бизнеса
© iStock.com / shapechargeМужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе
© iStock.com / shapecharge
ТЮМЕНЬ, 14 июн – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали программу льготного финансирования для поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал во время паводка, сообщает информационный центр правительства региона.
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"Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, в Тюменской области запущена программа льготного финансирования. 14 предпринимателей уже получили займы на общую сумму 28,3 миллиона рублей. На рассмотрении еще один проект", – говорится в сообщении.
Отмечается, что льготный заем по программе "Восстановление" могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые. Максимальная сумма займа – 5 миллионов рублей. Она выдается под 1% годовых на срок до пяти лет с отсрочкой платежа на полгода.
В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области пояснили, что программа "Восстановление" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выдача льготных займов позволяет оперативно оказать финансовую поддержку бизнесу, пострадавшему от стихийного бедствия, и способствует скорейшему восстановлению предпринимательской активности в регионе.
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