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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 14.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:22
2024-06-14T17:22
2024-06-14T17:25
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля, евро - на 31,9 копейки, до 95,1514 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика, сша, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Экономика, США, Санкции в отношении России
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня с субботы — 12,16 рубля, доллара — 89,07, евро — 95,15