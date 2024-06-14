Посол Келин назвал цель конференции по Украине
Келин: Швейцария на саммите хочет помочь реанимировать легитимность Зеленского
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла России в Лондоне Андрея Келина относительно этого мероприятия, который поступил в распоряжение РИА Новости.
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"Её (конференции по Украине – ред.) дополнительная цель - помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского", - заявил российский дипломат.
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Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.