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Посол Келин назвал цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1953002601.html
Посол Келин назвал цель конференции по Украине
Посол Келин назвал цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Посол Келин назвал цель конференции по Украине
Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:17
2024-06-14T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
андрей келин
владимир хохлов
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла России в Лондоне Андрея Келина относительно этого мероприятия, который поступил в распоряжение РИА Новости. "Её (конференции по Украине – ред.) дополнительная цель - помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского", - заявил российский дипломат. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952971610.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, андрей келин, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Владимир Хохлов
Посол Келин назвал цель конференции по Украине

Келин: Швейцария на саммите хочет помочь реанимировать легитимность Зеленского

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла России в Лондоне Андрея Келина относительно этого мероприятия, который поступил в распоряжение РИА Новости.
«
"Её (конференции по Украине – ред.) дополнительная цель - помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского", - заявил российский дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей КелинВладимир Хохлов
 
 
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