https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1953002601.html

Посол Келин назвал цель конференции по Украине

Посол Келин назвал цель конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Посол Келин назвал цель конференции по Украине

Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:17

2024-06-14T19:17

2024-06-14T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

швейцария

украина

владимир зеленский

андрей келин

владимир хохлов

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Одной из целей конференции по Украине в Швейцарии является оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского, говорится в комментарии посла России в Лондоне Андрея Келина относительно этого мероприятия, который поступил в распоряжение РИА Новости. "Её (конференции по Украине – ред.) дополнительная цель - помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского", - заявил российский дипломат. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952971610.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, андрей келин, владимир хохлов