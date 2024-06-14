Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kitay-1952996804.html
Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию
Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию
Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:00
2024-06-14T19:00
в мире
китай
россия
украина
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5315e5c34ab80994286e83dc70bfa55e.jpg
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой Китайской Народной Республикой России", - говорится в документе. Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине. Лидеры стран G7 призвали Китай "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, а также принципах и целях устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной". Лидеры G7 утверждают, что "постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы позволяет России" продолжать специальную военную операцию и призвали Китай "прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты вооружений и оборудование, которые являются сырьем для российского оборонного сектора". Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_57392b2d9bafaecd27f860bf4457813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, украина, g7, санкции в отношении россии
В мире, Китай, Россия, Украина, G7, Санкции в отношении России
Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию

Страны G7 призвали Китай надавить на Россию вместо ее поддержки

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Читать ria.ru в
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой Китайской Народной Республикой России", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
Вчера, 08:00
Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине. Лидеры стран G7 призвали Китай "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, а также принципах и целях устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".
Лидеры G7 утверждают, что "постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы позволяет России" продолжать специальную военную операцию и призвали Китай "прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты вооружений и оборудование, которые являются сырьем для российского оборонного сектора".
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз
13 июня, 08:00
 
В миреКитайРоссияУкраинаG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала