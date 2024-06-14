Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию
Страны G7 призвали Китай надавить на Россию вместо ее поддержки
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой Китайской Народной Республикой России", - говорится в документе.
Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине. Лидеры стран G7 призвали Китай "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, а также принципах и целях устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".
Лидеры G7 утверждают, что "постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы позволяет России" продолжать специальную военную операцию и призвали Китай "прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты вооружений и оборудование, которые являются сырьем для российского оборонного сектора".
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.