https://ria.ru/20240614/kitay-1952996804.html

Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию

Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию - РИА Новости, 14.06.2024

Страны G7 призвали Китай не поддерживать Россию

Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:00

2024-06-14T19:00

2024-06-14T19:00

в мире

китай

россия

украина

g7

санкции в отношении россии

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БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7, поставляющие Украине оружие, обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывают Пекин оказать давление на Москву, говорится в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность поддержкой Китайской Народной Республикой России", - говорится в документе. Участники саммита также призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине. Лидеры стран G7 призвали Китай "поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, а также принципах и целях устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной". Лидеры G7 утверждают, что "постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы позволяет России" продолжать специальную военную операцию и призвали Китай "прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты вооружений и оборудование, которые являются сырьем для российского оборонного сектора". Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявлял, что Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

китай

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, украина, g7, санкции в отношении россии