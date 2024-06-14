https://ria.ru/20240614/kitay-1952769615.html

Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине

Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине - РИА Новости, 14.06.2024

Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине

Торговое представительство РФ в Китае планирует в ближайшее время открыть отделение в Харбине, заявил в пятницу торгпред России в Китае Алексей Дахновский. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:51

2024-06-14T08:51

2024-06-14T08:51

экономика

китай

россия

харбин

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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Торговое представительство РФ в Китае планирует в ближайшее время открыть отделение в Харбине, заявил в пятницу торгпред России в Китае Алексей Дахновский. "На постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности оказывает российское торгпредство в Китае. Это и поддержка установления прямых связей между компаниями наших стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. По его словам, " в наши дни торгпредство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения". "Помимо офиса в Пекине, у нас есть еще офис в Шанхае, и в ближайшее время будет открыто отделение в Харбине", - добавил он.

https://ria.ru/20240614/khanchzhou-1952765392.html

https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950547910.html

китай

россия

харбин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, харбин