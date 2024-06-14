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Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине - РИА Новости, 14.06.2024
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08:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kitay-1952769615.html
Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине
Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине - РИА Новости, 14.06.2024
Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине
Торговое представительство РФ в Китае планирует в ближайшее время открыть отделение в Харбине, заявил в пятницу торгпред России в Китае Алексей Дахновский. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:51
2024-06-14T08:51
экономика
китай
россия
харбин
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Торговое представительство РФ в Китае планирует в ближайшее время открыть отделение в Харбине, заявил в пятницу торгпред России в Китае Алексей Дахновский. "На постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности оказывает российское торгпредство в Китае. Это и поддержка установления прямых связей между компаниями наших стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. По его словам, " в наши дни торгпредство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения". "Помимо офиса в Пекине, у нас есть еще офис в Шанхае, и в ближайшее время будет открыто отделение в Харбине", - добавил он.
https://ria.ru/20240614/khanchzhou-1952765392.html
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экономика, китай, россия, харбин
Экономика, Китай, Россия, Харбин
Торговое представительство России планирует открыть отделение в Харбине

Торгпредство России в Китае хочет в ближайшее время открыть отделение в Харбине

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Торговое представительство РФ в Китае планирует в ближайшее время открыть отделение в Харбине, заявил в пятницу торгпред России в Китае Алексей Дахновский.
"На постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности оказывает российское торгпредство в Китае. Это и поддержка установления прямых связей между компаниями наших стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР.
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По его словам, " в наши дни торгпредство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения".
"Помимо офиса в Пекине, у нас есть еще офис в Шанхае, и в ближайшее время будет открыто отделение в Харбине", - добавил он.
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