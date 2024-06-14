https://ria.ru/20240614/kitay-1952752025.html

Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи

Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи - РИА Новости, 14.06.2024

Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи

Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет, уверен сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:47

2024-06-14T02:47

2024-06-14T02:49

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет, уверен сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Важнейший и позабытый нами урок Второй мировой войны заключается в том, что военная сила является следствием промышленной мощи. Сейчас мы до сих пор являемся крупнейшей военной суперсилой во многом благодаря тому, что наша промышленная база представляла в 80-х и 90-х годах, однако сейчас Китай - более мощная, чем мы в индустриальном плане держава, что означает, что через 20 лет они будут сильнее нас в военной сфере", - заявил конгрессмен в интервью газете The Nеw York Times. По его словам, Вашингтону необходимо осознать многополярность мира и, выстраивая отношения с союзниками таким образом, чтобы они поддерживали интересы США в других частях света, "концентрировать внимание на Восточной Азии, где находится наш крупнейший в предстоящие 20-30 лет соперник". Говоря о ситуации в Тайваньском проливе и действиях США в случае гипотетической атаки Пекина на остров, сенатор заявил, что, по его мнению, США должны в первую очередь сделать так, чтобы для Пекина "было невозможным забрать Тайвань". "То, что мы можем сделать сейчас, это сделать так, чтобы им дорого обошлось вторжение на Тайвань, но мы не делаем этого, поскольку отправляем все это чертово оружие Украине, а не Тайваню", - сказал Вэнс.

https://ria.ru/20240601/strategiya-1949846860.html

https://ria.ru/20231017/ssha-1903465013.html

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в мире, сша, китай, пекин