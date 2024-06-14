Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 14.06.2024 (обновлено: 02:49 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kitay-1952752025.html
Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи
Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи - РИА Новости, 14.06.2024
Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи
Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет, уверен сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:47
2024-06-14T02:49
в мире
сша
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856184783_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_7bdcc0e343dde392398c29f229bd9283.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет, уверен сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Важнейший и позабытый нами урок Второй мировой войны заключается в том, что военная сила является следствием промышленной мощи. Сейчас мы до сих пор являемся крупнейшей военной суперсилой во многом благодаря тому, что наша промышленная база представляла в 80-х и 90-х годах, однако сейчас Китай - более мощная, чем мы в индустриальном плане держава, что означает, что через 20 лет они будут сильнее нас в военной сфере", - заявил конгрессмен в интервью газете The Nеw York Times. По его словам, Вашингтону необходимо осознать многополярность мира и, выстраивая отношения с союзниками таким образом, чтобы они поддерживали интересы США в других частях света, "концентрировать внимание на Восточной Азии, где находится наш крупнейший в предстоящие 20-30 лет соперник". Говоря о ситуации в Тайваньском проливе и действиях США в случае гипотетической атаки Пекина на остров, сенатор заявил, что, по его мнению, США должны в первую очередь сделать так, чтобы для Пекина "было невозможным забрать Тайвань". "То, что мы можем сделать сейчас, это сделать так, чтобы им дорого обошлось вторжение на Тайвань, но мы не делаем этого, поскольку отправляем все это чертово оружие Украине, а не Тайваню", - сказал Вэнс.
https://ria.ru/20240601/strategiya-1949846860.html
https://ria.ru/20231017/ssha-1903465013.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856184783_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_cc00b9801404e74949f5b86dd49824af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
Американский сенатор предположил, когда КНР превзойдет США по военной мощи

Американский сенатор Вэнс: КНР превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКитайские военнослужащие
Китайские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Китайские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет, уверен сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Важнейший и позабытый нами урок Второй мировой войны заключается в том, что военная сила является следствием промышленной мощи. Сейчас мы до сих пор являемся крупнейшей военной суперсилой во многом благодаря тому, что наша промышленная база представляла в 80-х и 90-х годах, однако сейчас Китай - более мощная, чем мы в индустриальном плане держава, что означает, что через 20 лет они будут сильнее нас в военной сфере", - заявил конгрессмен в интервью газете The Nеw York Times.
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Китае раскритиковали Индо-Тихоокеанскую стратегию США
1 июня, 11:00
По его словам, Вашингтону необходимо осознать многополярность мира и, выстраивая отношения с союзниками таким образом, чтобы они поддерживали интересы США в других частях света, "концентрировать внимание на Восточной Азии, где находится наш крупнейший в предстоящие 20-30 лет соперник".
Говоря о ситуации в Тайваньском проливе и действиях США в случае гипотетической атаки Пекина на остров, сенатор заявил, что, по его мнению, США должны в первую очередь сделать так, чтобы для Пекина "было невозможным забрать Тайвань". "То, что мы можем сделать сейчас, это сделать так, чтобы им дорого обошлось вторжение на Тайвань, но мы не делаем этого, поскольку отправляем все это чертово оружие Украине, а не Тайваню", - сказал Вэнс.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Война на два фронта". США предупредили о надвигающейся катастрофе
17 октября 2023, 21:41
 
В миреСШАКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала