https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html

Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов

Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов - РИА Новости, 14.06.2024

Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов

Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:02

2024-06-14T22:02

2024-06-14T22:02

шоубиз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит в пятницу на московской площадке "ЦСКА Арена". "Мы живем в непростое время. Артисты тоже подстраиваются... Есть поза, а есть позиция", - сказал Киркоров на ковровой дорожке перед церемонией. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.

https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html

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2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова