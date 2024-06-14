Рейтинг@Mail.ru
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:02 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов - РИА Новости, 14.06.2024
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:02
2024-06-14T22:02
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит в пятницу на московской площадке "ЦСКА Арена". "Мы живем в непростое время. Артисты тоже подстраиваются... Есть поза, а есть позиция", - сказал Киркоров на ковровой дорожке перед церемонией. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f192d2d0a5d4695f1f3ec4b37a27660d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шоубиз
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов

Киркоров призвал артистов при выборе образа подстраиваться под обстоятельства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства.
Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит в пятницу на московской площадке "ЦСКА Арена".
"Мы живем в непростое время. Артисты тоже подстраиваются... Есть поза, а есть позиция", - сказал Киркоров на ковровой дорожке перед церемонией.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
11 марта, 09:42
 
Шоубиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала