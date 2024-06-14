https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов - РИА Новости, 14.06.2024
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:02
2024-06-14T22:02
2024-06-14T22:02
шоубиз
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства. Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит в пятницу на московской площадке "ЦСКА Арена". "Мы живем в непростое время. Артисты тоже подстраиваются... Есть поза, а есть позиция", - сказал Киркоров на ковровой дорожке перед церемонией. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
Киркоров призвал артистов при выборе образа подстраиваться под обстоятельства
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору их образов для выступлений, отметив, что в сегодняшних реалиях необходимо подстраиваться под обстоятельства.
Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит в пятницу на московской площадке "ЦСКА Арена".
"Мы живем в непростое время. Артисты тоже подстраиваются... Есть поза, а есть позиция", - сказал Киркоров на ковровой дорожке перед церемонией.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Блогер и ряд участников мероприятия, в их числе был и Киркоров, были вынуждены оправдываться, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.