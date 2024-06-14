https://ria.ru/20240614/kiev-1952857166.html
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев, заявил Путин
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев, заявил Путин
Российские войска стояли у Киева, были разные предложения по вариантам возможных дальнейших действий, но о штурме столицы речи не шло, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:03
2024-06-14T13:03
2024-06-14T13:25
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские войска стояли у Киева, были разные предложения по вариантам возможных дальнейших действий, но о штурме столицы речи не шло, заявил президент РФ Владимир Путин."В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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Путин: "О штурме столицы Украины речи не шло"
Российские войска стояли у Киева, но о штурме столицы Украины речи не шло, – Путин.
2024-06-14T13:03
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев, заявил Путин
Путин: российские войска в 2022 году стояли у Киева, но о штурме речи не шло