https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве - РИА Новости, 14.06.2024

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве

Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:25

2024-06-14T11:25

2024-06-14T12:02

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — сказал он.Подпольщик подчеркнул, что проезд в сторону авиагавани давно закрыт для мирных жителей. "Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", — добавил Лебедев.Перед этим о взрыве в Киеве сообщило издание "Страна". В украинской столице звучал сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240614/germaniya-1952779475.html

https://ria.ru/20240614/tramp-1952812226.html

https://ria.ru/20240302/borispol-1930617381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, россия, в мире, сергей лебедев, украина