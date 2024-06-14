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Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 14.06.2024 (обновлено: 12:02 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве
Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:25
2024-06-14T12:02
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.&quot;В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны&quot;, — сказал он.Подпольщик подчеркнул, что проезд в сторону авиагавани давно закрыт для мирных жителей. "Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", — добавил Лебедев.Перед этим о взрыве в Киеве сообщило издание "Страна". В украинской столице звучал сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240614/germaniya-1952779475.html
https://ria.ru/20240614/tramp-1952812226.html
https://ria.ru/20240302/borispol-1930617381.html
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киев, россия, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве

Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«

"В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — сказал он.

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Подпольщик подчеркнул, что проезд в сторону авиагавани давно закрыт для мирных жителей.
"Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", — добавил Лебедев.
Перед этим о взрыве в Киеве сообщило издание "Страна". В украинской столице звучал сигнал воздушной тревоги.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреСергей ЛебедевУкраина
 
 
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