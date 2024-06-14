Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Киеве
Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«
"В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — сказал он.
Подпольщик подчеркнул, что проезд в сторону авиагавани давно закрыт для мирных жителей.
"Постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны", — добавил Лебедев.
Перед этим о взрыве в Киеве сообщило издание "Страна". В украинской столице звучал сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.