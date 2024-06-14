Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке
G7 призвала хуситов прекратить атаковать суда в Красном море и прилежащих водах
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы призываем хуситов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и прекратить свои атаки в Красном море, Аденском заливе и прилежащих водах", - сказано в документе. Страны G7 назвали нападения йеменского движения "незаконными" и дестабилизирующими ситуацию в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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