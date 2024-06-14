https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html

Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке

Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2024

Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке

Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:29

2024-06-14T18:29

2024-06-14T18:29

в мире

красное море

g7

ансар алла

йемен

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БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы призываем хуситов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и прекратить свои атаки в Красном море, Аденском заливе и прилежащих водах", - сказано в документе. Страны G7 назвали нападения йеменского движения "незаконными" и дестабилизирующими ситуацию в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

красное море

йемен

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, красное море, g7, ансар алла, йемен