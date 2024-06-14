Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2024
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке
Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:29
2024-06-14T18:29
в мире
красное море
g7
ансар алла
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы призываем хуситов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и прекратить свои атаки в Красном море, Аденском заливе и прилежащих водах", - сказано в документе. Страны G7 назвали нападения йеменского движения "незаконными" и дестабилизирующими ситуацию в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
красное море
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, g7, ансар алла, йемен
В мире, Красное море, G7, Ансар Алла, Йемен
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке

G7 призвала хуситов прекратить атаковать суда в Красном море и прилежащих водах

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРИ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семёрки" призвали хуситов соблюдать международное право и прекратить нападения на суда в водах ближневосточного региона, говорится в финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы призываем хуситов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и прекратить свои атаки в Красном море, Аденском заливе и прилежащих водах", - сказано в документе. Страны G7 назвали нападения йеменского движения "незаконными" и дестабилизирующими ситуацию в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Американский авианосец поработал в интересах Москвы
3 июня, 08:00
 
В миреКрасное мореG7Ансар АллаЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала