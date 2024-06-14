https://ria.ru/20240614/khanchzhou-1952765392.html
В Ханчжоу открылся Центр популяризации российской органической продукции
В Ханчжоу открылся Центр популяризации российской органической продукции - РИА Новости, 14.06.2024
В Ханчжоу открылся Центр популяризации российской органической продукции
Второй в мире Центр популяризации российской органической продукции, где представлены продукты со всей страны, в том числе крепкие спиртные напитки, открылся в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:14
2024-06-14T08:14
2024-06-14T08:14
экономика
ханчжоу
китай
харбин
елена саратцева
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй в мире Центр популяризации российской органической продукции, где представлены продукты со всей страны, в том числе крепкие спиртные напитки, открылся в Ханчжоу, рассказали РИА Новости в Роскачестве. До этого, в начале февраля, организация сообщила об открытии первого такого центра - в Харбине. В нем представлены российские органические продукты со всех уголков страны, в том числе мука, крупы, винодельческая продукция, продукция из дикорастущего сырья, мед, соки и консервированная продукция, а также крепкие алкогольные напитки (водка и джин). Всего в экспозиции размещено около 40 видов продукции от 20 российских производителей. "Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева и заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семен Наумов в китайском городе Ханчжоу открыли Центр популяризации российской органической продукции, уже второй по счету", - отметили в Роскачестве. Предполагается, что работа центра поможет отечественным производителям органической продукции попасть на рынок Китая, а жители КНР смогут узнать больше о российской органике.
https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html
https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ханчжоу, китай, харбин, елена саратцева, роскачество
Экономика, Ханчжоу, Китай, Харбин, Елена Саратцева, Роскачество
В Ханчжоу открылся Центр популяризации российской органической продукции
В Ханчжоу открылся второй в мире Центр популяризации российской органики