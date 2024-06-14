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Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией - РИА Новости, 14.06.2024
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22:12 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/keyt-1953035251.html
Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией
Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией - РИА Новости, 14.06.2024
Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией
Супруга британского наследного принца принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что наблюдает "значительный прогресс" в борьбе с онкологией и намерена посетить... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:12
2024-06-14T22:12
в мире
великобритания
кейт миддлтон
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Супруга британского наследного принца принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что наблюдает "значительный прогресс" в борьбе с онкологией и намерена посетить парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III в субботу, что станет ее первым официальным появлением на публике с объявления о болезни. "Я добиваюсь значительного прогресса (в борьбе с онкологией - ред.), но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни", - пишет Миддлтон в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в соцсети X. Принцесса Уэльская отметила, что планирует посетить парад по случаю дня рождения короля, а также присоединиться к ряду других мероприятий летом. Однако еще около недели назад Кейт приносила извинения за отсутствие на репетиции парада из-за болезни. "Я с нетерпением жду посещения парада по случаю дня рождения короля на этих выходных, который я посещу с семьей и, надеюсь, присоединюсь к еще нескольким общественным мероприятиям этим летом, в то же время осознавая, что худшее еще не позади", - написала Миддлтон. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы её "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Позднее 22 марта Миддлтон заявила, что в результате операции у неё обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать её семье время и право на личную жизнь. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации. Согласно информации издания, источник возможной утечки неизвестен, однако было принято решение "сработать на опережение". Британские монархи традиционно отмечают свой день рождения дважды. Официальные дни рождения по традиции празднуются летом в первую, вторую или третью субботу июня, вне зависимости от их реальной даты. Парад ко дню рождения британских правителей проводится ежегодно уже более 260 лет. Свой фактический день рождения король Карл III отмечает 14 ноября.
https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html
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в мире, великобритания, кейт миддлтон, карл iii
В мире, Великобритания, Кейт Миддлтон, Карл III
Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией

Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией и рассказала о планах

© AP Photo / Daniel LealГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Супруга британского наследного принца принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что наблюдает "значительный прогресс" в борьбе с онкологией и намерена посетить парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III в субботу, что станет ее первым официальным появлением на публике с объявления о болезни.
«
"Я добиваюсь значительного прогресса (в борьбе с онкологией - ред.), но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни", - пишет Миддлтон в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в соцсети X.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон
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Принцесса Уэльская отметила, что планирует посетить парад по случаю дня рождения короля, а также присоединиться к ряду других мероприятий летом. Однако еще около недели назад Кейт приносила извинения за отсутствие на репетиции парада из-за болезни.
«
"Я с нетерпением жду посещения парада по случаю дня рождения короля на этих выходных, который я посещу с семьей и, надеюсь, присоединюсь к еще нескольким общественным мероприятиям этим летом, в то же время осознавая, что худшее еще не позади", - написала Миддлтон.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы её "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Позднее 22 марта Миддлтон заявила, что в результате операции у неё обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать её семье время и право на личную жизнь.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerКейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне. Архивное фото
Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации. Согласно информации издания, источник возможной утечки неизвестен, однако было принято решение "сработать на опережение".
Британские монархи традиционно отмечают свой день рождения дважды. Официальные дни рождения по традиции празднуются летом в первую, вторую или третью субботу июня, вне зависимости от их реальной даты. Парад ко дню рождения британских правителей проводится ежегодно уже более 260 лет. Свой фактический день рождения король Карл III отмечает 14 ноября.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз
2 апреля, 15:11
 
В миреВеликобританияКейт МиддлтонКарл III
 
 
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