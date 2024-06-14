https://ria.ru/20240614/johnson-1952927673.html
"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине
"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине
Вашингтон пообещал Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина в нынешнем ее виде может прекратить существование уже через год, заявил бывший... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:41
2024-06-14T15:41
2024-06-14T15:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
центральное разведывательное управление (цру)
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_0:146:3084:1881_1920x0_80_0_0_c5dda08462528819d692e469c8c7de1e.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон пообещал Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина в нынешнем ее виде может прекратить существование уже через год, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год", — спрогнозировал эксперт.Джонсон отметил, что Россия успешно уничтожает любую технику НАТО, которую Запад отправляет на Украину. По его мнению, действия российской армии крайне точны и успешно следуют установленному плану."Запад не поставляет новые боеприпасы и артиллерию, а ее очень легко уничтожить и трудно заменить. Танки "Леопард" и "Челленджер", боевые машины "Брэдли", 155-мм артиллерийские снаряды и системы ПВО — все это было уничтожено. Несмотря на то, что говорит Байден, Путин движется вперед и методично следует своему плану. Россия уничтожает украинскую армию, попутно разоружая НАТО", — заявил эксперт.Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, расширять обмен разведданными.Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. В апреле глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны в рамках будущего соглашения о безопасности такого же уровня защиты, как у Израиля.
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952890251.html
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_52d59317d398ebf898b5d5cbd23ca92e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, центральное разведывательное управление (цру), g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), G7, В мире
"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине
Экс-аналитик Джонсон: Украина исчезнет раньше, чем истечет ее соглашение с США