https://ria.ru/20240614/johnson-1952927673.html

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине

Вашингтон пообещал Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина в нынешнем ее виде может прекратить существование уже через год, заявил бывший... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:41

2024-06-14T15:41

2024-06-14T15:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

центральное разведывательное управление (цру)

g7

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтон пообещал Киеву поддержку на следующие десять лет, однако Украина в нынешнем ее виде может прекратить существование уже через год, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год", — спрогнозировал эксперт.Джонсон отметил, что Россия успешно уничтожает любую технику НАТО, которую Запад отправляет на Украину. По его мнению, действия российской армии крайне точны и успешно следуют установленному плану."Запад не поставляет новые боеприпасы и артиллерию, а ее очень легко уничтожить и трудно заменить. Танки "Леопард" и "Челленджер", боевые машины "Брэдли", 155-мм артиллерийские снаряды и системы ПВО — все это было уничтожено. Несмотря на то, что говорит Байден, Путин движется вперед и методично следует своему плану. Россия уничтожает украинскую армию, попутно разоружая НАТО", — заявил эксперт.Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, расширять обмен разведданными.Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. В апреле глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны в рамках будущего соглашения о безопасности такого же уровня защиты, как у Израиля.

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952890251.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html

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украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, центральное разведывательное управление (цру), g7, в мире